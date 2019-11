Pfalzsäule für Familie Benke

Ludwigshafen.Die langjährigen Betreiber des Europa-Hotels am Ludwigsplatz, die Familie Ankele-Benke/Benke, hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (v.l.) mit der Pfalzsäule geehrt. „Sie haben das städtische Leben gefördert, ihnen ging es um mehr als wirtschaftlichen Erfolg“, würdigte die Rathauschefin das Wirken von Bettina Ankele-Benke sowie Diethelm und Sebastian Benke. Für Fasnachter war das Hotel jahrzehntelang Sitzungsort. „Auch bei Städtepartnerschaften und der Unterbringung von Künstlern haben wir Hand in Hand agiert.“ Im August gab die Familie den Hotelbetrieb an Tulip Inn ab. ott

