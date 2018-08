Pfalzwerke beschließen Umzug

Anzeige

Ludwigshafen.Nun ist es amtlich: Die Pfalzwerke verlegen ihren Hauptsitz von der Kurfürstenstraße in einen Neubau in der Wredestraße, den die Pro Concept AG bis 2021 errichtet. Ein entsprechender Vertrag wurde gestern unterschrieben. Der Mannheimer Bauträger baut auf dem Gelände der alten C&A-Filiale ein siebengeschossiges Bürogebäude für 500 Mitarbeiter. „Damit haben wir endlich Planungssicherheit über den Standort. Dieser ist auch wegen der guten Anbindung für Autofahrer und zum öffentlichen Nahverkehr die optimale Lösung“, betonen die Pfalzwerke-Vorstandsmitglieder René Chassein und Werner Hitschler. Erfreut äußert sich auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck: „Das ist ein Signal des Aufbruchs. Jetzt kommt bald sichtbar Bewegung in die Innenstadt.“ ott