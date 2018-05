Pfandbecher-System statt Papp-Müllberge

Anzeige

„Denn für das Konzept müssen noch verschiedene städtische Bereiche und Fast-Food-Unternehmen einbezogen werden“, sagte der Umweltdezernent. Generell seien Pfandsysteme ein „entscheidender Beitrag“, um die Mengen an Wegwerfbechern deutlich zu reduzieren. Dies könne auch einen Beitrag zu mehr Sauberkeit in der Stadt leisten.

Aktionen gegen die Wegwerfmentalität haben andere Städte bereits gestartet. In Mannheim haben die Stadtverwaltung zusammen mit der Werbegemeinschaft, Klimaschutzagentur und einem Bürgerverein die Kampagne „Bleib deinem Becher treu“ ins Leben gerufen. An dem Pfandsystem beteiligen sich auch Bäckereien und Cafés. In der Quadratestadt werden nach einer Schätzung der Klimaschutzagentur werden täglich rund 32 000 Pappbecher weggeworfen. Für Ludwigshafen gibt es keine Zahlen.

Laut einer Studie der Humboldt-Universität Berlin zählen vor allem Erwachsene im Alter von 30 Jahren zu den „Müllsündern“, die Einwegverpackungen wegwerfen. Um dieses Aufkommen zu vermindern, setzen Kommunen bisweilen nicht nur auf Pfandsysteme. In Köln wurden grüne Fußspuren auf der Straße getestet, die zu Papierkörben führen – verbunden mit einer humorvollen Plakatkampagne hatte es durchaus einen positiven Effekt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.05.2018