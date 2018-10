Pfarrer Gerhard Kramer in den Ruhestand verabschiedet

Ludwigshafen.Zwei Tage nach seinem 65. Geburtstag ist Klinikseelsorger Gerhard Kramer gestern bei einem Gottesdienst unter dem Motto „Alles hat seine Zeit“ in den Ruhestand verabschiedet worden. Mehr als 29 Jahre lang hatte der gebürtige Haßlocher eine der beiden Krankenhauspfarrstellen am Klinikum Ludwigshafen inne. Dem Abschiedsgottesdienst in der Kapelle (Bild) wohnten am Nachmittag zahlreiche Menschen bei. Die Dekanin der Evangelischen Kirchengemeinde, Barbara Kohlstruck, versetzte den Pfarrer anschließend offiziell in den Ruhestand. Kramer studierte Theologie in Heidelberg, seine zweite theologische Prüfung legte er 1981 ab. Bis 1984 bereitete er sich im Vikariat auf die Arbeit als Pfarrer vor, seine erste Stelle trat er in Rumbach in der Pfalz an. Ans Klinikum kam er am 1. August 1989. jei

