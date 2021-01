Pfarrer Theo Müller geht in Ruhestand

Ludwigshafen.Nach mehr als 37-jähriger Tätigkeit in der Gartenstadt ist der protestantische Pfarrer Theo Müller (Bild) in den Ruhestand getreten. Er war nicht nur seelsorgerisch in der Ernst-Reuter-Siedlung tätig, sondern betreute auch 14 Jahre lang die Evangelische Studierendengemeinde an den Fachschulen für Sozialwesen und Wirtschaft. Müller engagierte sich für Menschen im sozialen Brennpunkt, wirkte beim Aufbau des „Café Familie“ mit, war Mitherausgeber der Ortsteilzeitung und Mitveranstalter der Kinderaktionswochen „LuLittel“. Seit 2004 beteiligte er sich an der Kooperation der drei protestantischen Kirchengemeinden in der Gartenstadt. Sie entwickelten ein gemeinsames Konzept zur Konfirmandenarbeit – der erste Schritt hin zur Fusion 2011. Die Pfarrstelle wird nicht neu besetzt. „Manches muss durch eine intensivere Kooperation aufgefangen werden“, so das Dekanat. ott (Bild: Blüthner)

