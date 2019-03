Pflicht für Stellplätze angemahnt

Ludwigshafen.Die LKR-Fraktion kritisiert, dass bei einigen Großvorhaben in der Innenstadt die Landesbauordnung mit der Stellplatzpflicht nicht eingehalten werde. Sie begrüßt zwar grundsätzlich die Investitionen, bemängelt aber die „zunehmende Aushebelung des geltenden Rechts“. Laut Landesbauordnung müssen Stellplätze in ausreichender Zahl hergestellt werden – in der Regel auf dem Baugrundstück und gegebenenfalls auf einem Areal in zumutbarer Entfernung. Nur in Ausnahmefällen sei die Ablöse durch Geldzahlungen möglich. Bei Großprojekten wie dem Metropol-Vorhaben sowie den Neubauten der TWL, Pfalzwerke oder der GAG verzichte die Stadt jedoch zunehmend auf die Ausweisung von Stellplätzen, kritisiert Fraktionsvorsitzender Andreas Kühner.

Nach dem Eindruck der LKR habe die Stadtverwaltung in diesen Fällen den Investoren signalisiert, dass sie mit einem Verzicht auf Stellplätze rechnen könnten und die Kommune auch Bauvorhaben zustimme, die keine oder unterdimensionierte Parkflächen vorsehe. Die Fraktion stellt deshalb eine umfangreiche Anfrage in der nächsten Stadtratssitzung am 15. April.

CDU pocht auf Parkkonzept

Die CDU verlangt unterdessen Aussagen von der Verwaltung zum künftigen Parkraumkonzept für die Innenstadt. Sie verweist auf den mittelfristigen Wegfall der Stellplätze im Rathauscenter und in der Jaegerstraße sowie auf den zusätzlichen Bedarf durch die neuen innerstädtischen Firmengebäude etwa der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) und Pfalzwerke. Auch die Parkraumsituation für die geplante Bebauung am Berliner Platz mit dem Metropol-Hochhhaus sei ungeklärt. Die vor einem Jahr im Stadtrat vorgestellte Konzeption müsse überarbeitet werden. Insbesondere erwartet die CDU Angaben über ein mögliches Stellplatzdefizit. ott

