Philosophisches zum „Männerschnupfen“

Ludwigshafen.In diesem Jahr gibt es im westlichsten Stadtteil Ludwigshafens einige Gründe, die Korken knallen zu lassen, denn den Fasnachtsclub Ruchemer Schlosshogger gibt es nun schon seit 20 Jahren. Und im Klartext bedeutet das, dass im Gemeinschaftshaus neben dem altehrwürdigen Schloss gefeiert wird, bis die Schwarte kracht. Die Prunksitzung des Vereins fand zur Kaffeezeit statt (natürlich gab es auch schon Weinschorle), eröffnet wurde sie von der Jubiläumsprinzessin Samira I. im rauschenden Schlosshogger-grünen Ballkleid. Im „wahren“ Leben ist sie Trainerin der Schlossgarde. Nach der Begrüßung der Prinzessin erzählte „Babbelgosch“ Elvira Langensteg von den Roxheimer Altrhoischnooke bierernst aus ihrem Leben. Wie ihr Mann ein Ferkel auf dem Fahrrad transportiert, bis „der Sack platzt und die Sau die Strooß nunner rennt“. Obwohl das Publikum quietschte vor Lachen, verzog Elvira keine Miene.

Ebenso witzig war auch der etwas irre „Mann mit dem Koffer“, Manfred Baumann, der bei Schneefall nur mit Kondom joggt und die Reise nach Jerusalem mit Gebissen statt Stühlen spielt. Auch ein besonders musikalischer Büttenredner trat auf: André Daub mit seiner Ukulele, der ein gefühlt 100-strophiges Lied mit dem Titel „Annemarie, wie heißt dein erstes Kind?“ sang, bevor er von seinem Ausflug ins Vergnügungsviertel nach St. Pauli erzählte: „Ich habe versucht, in der Disco sexy zu gugge und wurde ins Krankenhaus gebracht wegen Verdachts auf Schlaganfall.“

Der Knaller war die zwölfjährige Lisa im quietschbunten Kostüm. Wie eine Große machte sie Witze über den Hausfrauenalltag und befasste sich sogar mit philosophischen Fragen: „Wenn ein Mann einen Schnupfen hat, und es ist keine Frau in der Nähe – hat er dann wirklich Schnupfen?“ Für musikalische Unterhaltung sorgte DJ Ötzi höchstpersönlich. Nein, stimmt nicht ganz, es war sein Double Peter Lingenfelder mit Hits wie „Ein Stern“ oder „Sweet Caroline“ das Publikum zum Mitsingen brachte. Blasmusik gab es von der Musikkapelle Oggersheim, die selbst nach 20-minütiger Einlage noch nicht außer Puste war.

Eine Prunksitzung ohne Tänzer gibt es auch in Ruchheim nicht, und so zeigten die Minigarde, die Jugendgarde, die Schlossgarde, das Damen- und Männerballett und drei süße Mariechen namens Sabrina, Marisa und Samira ihr Können. Mit dabei waren auch Karlchen vom Karnevalverein Hans Warsch und die Heddesema Zahlekracher. Am Keyboard begleitete das Programm Yvonne Haß, moderiert wurde die Prunksitzung von Präsidentin Angelika Link und Pascal Zusann. Kge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019