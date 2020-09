Pilzhochstraße ist Geschichte

Ludwigshafen.„Auch beim letzten Bauwerk nahe am Bahndamm verläuft der Abbruch problemlos“, zeigt sich Stefan Feldmann, technischer Leiter des Abbruchunternehmens Moß, zufrieden. Am Freitagabend ist nur noch ein kleines Teilstück übrig geblieben, das am Samstag fallen wird. Dann ist die 60 Jahre alte Pilzhochstraße Geschichte. In den nächsten Wochen muss noch der Schuttberg weggeräumt werden. Gleiches gilt

...