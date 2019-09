Pläne für autofreien Schützenplatz

Ludwigshafen.Was kann man aus dem Schützenplatz machen? Diese Frage stellte sich Helmut van der Buchholz mit Blick auf jenen Ort im Ludwigshafener Süden, der durch eine Großbaustelle geprägt ist. Weil aus Sicht des Architekten und Performance-Künstlers Verschönerungsbedarf besteht, rief er kurzerhand eine Initiative zur Neugestaltung ins Leben. „Zur Vorstellung der Pläne Anfang August kamen 50 Bürger“, erklärt sein Mitstreiter Tim Sattelkau. Alle seien begeistert gewesen. Ähnlich viele Besucher zog die Veranstaltung ins Café Franz & Lissy, wo es konkreter wurde. Schließlich informierte sich Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die sich anhand von Collagen, Fotos und Plänen ein Bild von der möglichen Veränderung machte – in einem Quartier, das sie gut kennt. „Es ist toll, dass es hier so viel ehrenamtliches Engagement gibt“, freute sie sich. Dass sie selbst zum „Lokaltermin“ erschien, lag an dem Projekt „Hol die Oberbürgermeisterin!“. Damit bietet die Stadt ihren Einwohnern die Möglichkeit, aktiv den Terminkalender des Stadtoberhaupts zu beeinflussen. Wer die Online-Abstimmung gewinnt, bekommt Besuch von Steinruck.

Im August hatte sich die Initiative um Helmut van der Buchholz durchgesetzt. Einen „Ort, an dem Menschen zusammenkommen und Ideen entwickeln“, wünscht sich auch Café-Betreiberin und SPD-Stadträtin Eleonore Hefner. Grüner und autofrei solle es am Schützenplatz werden. Zehn Parkplätze könnten dabei wegfallen.

Finanzierung problematisch

Dass alles nicht von heute auf morgen zu stemmen sei, stellte die Oberbürgermeisterin klar. Entlastung an der einen Stelle könne außerdem zu Belastungen anderswo führen: „‚Hol die OB‘ heißt nicht ‚Wünsch dir was‘“, ergänzte sie. Nichtsdestotrotz befänden sich einige Projekte bereits in der Umsetzung, etwa die „Gelben Füße“ für sicherere Schulwege. Wichtigste Baustelle bleibe die Hochstraße Süd. Damit das Vorhaben am Schützenplatz „seriös geprüft“ werden kann, will die Oberbürgermeisterin ein Projekt aufsetzen. Einbezogen werden Verwaltungseinheiten wie Tiefbauamt und Grünconsulting, aber auch Ortsbeirat und Bürger. Neben der Verkehrsbeurteilung einschließlich Fragen der Anbindung, Umleitung und Beschilderung gehe es um die Finanzierung. Für dieses und kommendes Jahr gebe der Haushalt keine Mittel her.

Die Verkehrssituation in der angrenzenden Bayernstraße schätzten Anwohner als weniger problematisch ein. Schon jetzt lebe man mit einer Baustelle, eine Neugestaltung des Schützenplatzes bedeute daher keine Mehrbelastung. Steinruck wird sich in einem Jahr über den Fortschritt informieren. dtim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019