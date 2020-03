Pläne zur Nordbrücke im Stadtrat

Ludwigshafen.Bei der Stadtratssitzung am kommenden Montag will die Verwaltung Überlegungen vorlegen, um die Hochstraße Nord mit überschaubarem Aufwand zu ertüchtigen. Wie Bereichsleiter Björn Berlenbach am Montag im Bau- und Grundstücksausschuss erklärte, werden Maßnahmen vorgestellt, um die Lebensdauer der maroden Nordbrücke zu erhöhen. Dabei gehe es um Lösungen zur Abstützung und Entlastung, aber auch um Verkehrsumleitungen. Nähere Angaben machte er nicht – lediglich den Hinweis, dass „dies alles nicht trivial ist“. Weil der Neubau der Hochstraße Süd vermutlich erst in fünf Jahren fertig sein dürfte, will die Stadt die Nordtrasse als Ausweichstrecke ertüchtigen. Die Brücke sollte zwar ab Ende 2023 abgerissen werden, muss nun aber länger durchhalten.

Für den Abriss der Hochstraße Süd werden wesentliche Stützteile in dieser Woche angeliefert, so Berlenbach. Voraussichtlich in der nächsten Woche würden die ersten Stütztürme mit Holzstämmen und Metallteilen unter die einsturzgefährdete Brücke geschoben. ott

