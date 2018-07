„Planung ist nicht überholt“

Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) bei der Diskussion. Im Hintergrund Jessica Heuser (l., Leiterin Schreiblabor) und Projektleiterin Petra Schorat-Waly. © Keiper

Ludwigshafen.Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) hat die aufkeimende Kritik an der Absage der Landesregierung an das Projekt City-Campus in Ludwigshafen zurückgewiesen. „Das ist keine Entscheidung gegen die Stadt, sondern eine für die Hochschule“, sagte er am Rande eines Besuchs an der Bildungseinrichtung in der Ernst-Boehe-Straße. Zuvor hatte die Ludwigshafener CDU die

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2458 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.07.2018