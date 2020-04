Plattform hilft Selbstständigen

Ludwigshafen.Der Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, Christoph Heller (CDU), plant gemeinsam mit der Interessengemeinschaft LU-Süd eine Online-Plattform – als Hilfe für Gewerbetreibende in Ludwigshafen. „Angesichts der Corona-Beschränkungen sind viele in ihrer Existenz gefährdet. Dazu zählen Taxifahrer ebenso wie Fitnessstudios“, sagt Heller. Auf der digitalen Plattform sollen die Gewerbetreibenden auf ihr Angebot hinweisen und sich vernetzen können. Mit Plakaten und Flyern wollen die Organisatoren auf die Initiative aufmerksam machen, die in den nächsten Tagen starten soll. Nähere Informationen unter www.ig-lu-sued.de ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.04.2020