Politik aus Leidenschaft

Ludwigshafen.Ob als Schuldezernent, Landtagsabgeordneter, SPD-Unterbezirkschef oder Maudacher Ortsvorsteher – in vielen Funktionen war Günther Ramsauer politisch engagiert. Vor fünf Jahren zog er sich zurück. Der Freund des früheren Ministerpräsidenten Kurt Beck gab damals sein Amt als SPD-Landesschatzmeister ab. Den 70. Geburtstag feierte der langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende im Bezirkstag gestern mit der Familie, zu der eine Tochter und zwei Enkel gehören, an einem „schönen Ort in der Pfalz“.

Chemielaborant und Schulrektor

Dieser Werdegang war nicht absehbar. Der frühere Vorsitzende der Evangelischen Jugend und des Stadtjugendrings wurde in Edenkoben geboren, wuchs in Kaiserslautern auf und lebt seit 1964 in Ludwigshafen. Nach einer Ausbildung zum Chemielaboranten bei der BASF orientierte er sich beruflich neu. Er holte er sein Abitur nach, studierte Erziehungswissenschaften und arbeitete als Lehrer und Rektor in Speyer, Ludwigshafen und Frankenthal. Von 1991 bis 2001 war Ramsauer Schul- und Kulturdezernent. Von 2001 bis 2014 gehörte er dem Landtag an, zeitweise als SPD- Fraktionsvize. Zwölf Jahre lang wirkte er als Ortsvorsteher in Maudach. Von 1998 bis 2011 leitete er zudem den SPD-Unterbezirk und zehn Jahre lang den Stadtverband.

Ramsauer, der sich seinen feinen Humor und seine Freude an einer Debatte mit Andersdenkenden bewahrte, ist weiterhin ehrenamtlich aktiv – etwa im Landesverein für Innere Mission in der Pfalz sowie als Landesvorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus. „Ich bin halt ein politischer Mensch geblieben, der sich engagieren möchte“, lautet seine Begründung. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019