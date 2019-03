Polizei behindert

Ludwigshafen.Ein aggressiver 19-Jähriger hat für einen Polizeieinsatz auf dem Berliner Platz gesorgt. Laut einer Pressemitteilung vom Wochenende schlug der junge Mann aus Homburg in der Nacht auf Samstag mit der Faust auf drei Personen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren ein, die an der Straßenbahnhaltestelle warteten. Ein 20-Jähriger ging dazwischen und hinderte ihn an erneuten Schlägen. Der 19-Jährige lief zunächst Richtung Rheinufer davon. Wenig später erschien er aber wieder und wurde erneut handgreiflich. Er war nach Angaben der Polizei erheblich alkoholisiert.

Die Opfer klagten über Schmerzen. Es gelang ihnen jedoch, den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Während die Beamten die Anzeige aufnahmen, bildete sich eine etwa 30-köpfige Gruppe, die die Ordnungshüter bei ihrer Arbeit behinderte. Die Polizei erteilte Platzverweise – welche die Personen nicht befolgten. Daraufhin mussten die Beamten Verstärkung anfordern. Der 19-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019