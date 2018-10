Polizei darf Elektroschocker im Stadtgebiet einsetzen

Ludwigshafen.Beim Polizeipräsidium Rheinpfalz sind seit Mittwoch, 12. Oktober, Elektroschocker im Einsatz. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, werden zunächst aber nur die Polizeiinspektionen 1 und 2 in Ludwigshafen mit je vier Geräten nach und nach ausgestattet. Die sogenannten Taser werden demnach ab sofort im Streifendienst von speziell geschulten Polizisten mitgeführt. Rund 30 Beamte wurden bislang im Umgang mit den Distanz-Elektroimpulsgeräten (DEIG), wie sie im Fachjargon genannt werden, geschult.

Die Polizei hat große Erwartungen an die neuen Dienstgeräte, da man auf die eine deeskalierende Wirkung hoffe. Eine Testphase in Trier habe dies „eindrucksvoll gezeigt.“ Nun sollen weitere Erfahrungen in Ludwigshafen dazukommen.

Geräte über Zeitraum von einem Jahr getestet

In Trier wurden die Elektroschocker über einen Zeitraum von einem Jahr getestet. Es kam zu 30 Einsätzen, in 21 Fällen habe die bloße Androhung, den Taser einzusetzen, ausgereicht, um einen bevorstehenden Angriff abzuwenden.

Die Vorgaben für den Einsatz verbieten grundsätzlich eine Anwendung gegen Personen, die als herzkrank bekannt, erkennbar schwanger oder dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, informierte die Polizei weiter. Einsatz- sowie Aus- und Fortbildungskonzepte speziell für den Umgang mit dem Elektroschocker sollen den Polizeikräften Handlungs- und Rechtssicherheit geben.