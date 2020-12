Polizei erhält Anruf aus Australien – 75-Jähriger sorgt sich um Bruder

Ludwigshafen.Ein 75-Jähriger aus Australien hat am gestrigen Freitag bei der Polizei in Oppau angerufen. Dieser sorgte sich um das Wohlergehen seines 85-jährigen Bruders aus Ludwigshafen, da er diesen nicht mehr erreichen konnte, teilte die Polizei mit. Die eingesetzten Beamten konnten durch Ermittlungen vor Ort sowie einem Telefonmarathon herausfinden, dass der vermisste Bruder zwischenzeitlich in einem Pflegeheim untergebracht wurde. Die freudige Nachricht, dass der Vermisste wohlauf und nun für den jüngeren Bruder aus der Ferne auch wieder erreichbar ist, konnte nach Australien übermittelt werden

