Polizei ermittelt Exhibitionisten

Anzeige

Ludwigshafen/Neustadt.Die Bundespolizei in Neustadt hat im Rahmen einer internen Fahndung einen Exhibitionisten ermittelt, der eine Frau in einer Regionalbahn von Bruchsal nach Ludwigshafen belästigt haben soll. Nach gestrigen Angaben der Behörde hatte die Frau nach der Tat am frühen Abend des 11. Februar die Polizei verständigt, woraufhin der 40-Jährige am Bahnhof Ludwigshafen-Mitte aus dem Zug flüchtete. Bei der anschließenden polizeiinternen Fahndung erkannte ein Beamter der Bereitschaftspolizei Enkenbach den Tatverdächtigen auf den Videoaufnahmen aus dem Zug. Wie sich jetzt herausstellte, war der 40-jährige Pakistani gerade vorgestern nach Italien abgeschoben worden, wo er einen Asylantrag gestellt hatte. agö