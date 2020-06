Polizei ermittelt Luftgewehr-Schütze

Ludwigshafen.Nachdem ein 15-Jähriger in der Flurstraße mit einem Luftgewehr beschossen und verletzt worden war, hat die Polizei jetzt einen Verdächtigen ermittelt. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, handelt es sich dabei um einen 19-Jährigen aus Ludwigshafen, der auch dank Hinweisen aus der Bevölkerung identifiziert werden konnte.

Der junge Mann gab an, am vergangenen Freitag aus Spaß mit dem zuvor gefundenen Luftgewehr geschossen zu haben. Ein Abpraller habe dabei den Geschädigten unglücklich am Bein getroffen. Laut Polizeibericht kannten sich Schütze und Opfer bereits im Vorfeld. Die Ermittlungen zur Herkunft des Luftgewehrs, das noch nicht gefunden wurde, dauern an. jei

