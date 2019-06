Polizei fasst Einbrecher-Duo

Ludwigshafen.Zwei Einbrecher sind in der Heinigstraße auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge in der Nacht zum Freitag, dass Unbekannte versuchten, in ein Mehrfamilienhaus einzusteigen. Die Beamten schickten mehrere Streifenwagen zum Tatort und konnten im Hinterhof eine Frau und einen Mann festhalten. Der 37-Jährige und seine 25 Jahre alte Komplizin hatten Einbruchswerkzeug bei sich. Offenbar hatten sie sich bereits durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu den Kellerräumen verschafft und wollten flüchten, als sie die Sirenen der Polizei hörten. Beide wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. jei

