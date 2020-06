Polizei fasst Rollerdiebe

Ludwigshafen.Ein aufmerksamer Anwohner hat zur Ergreifung von drei Rollerdieben beigetragen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, beobachtete der Mann am Donnerstagabend, wie zwei Männer einen Peugeot-Roller in der Palmenstraße entwendeten und in einen Transporter luden. Der Zeuge verständigte die Ordnungshüter, die den Kastenwagen bei einer Fahndung kurze Zeit später ausfindig machten. In dem Fahrzeug befanden sich drei Männer im Alter von 28 bis 48 Jahren aus Frankenthal, die allesamt stark alkoholisiert waren. Den Roller hatten sie nicht bei sich. Auf der Wache wurde den Verdächtigen eine Blutprobe entnommen. Der gestohlene Roller wurde im Zuge der weiteren Ermittlungen von der Polizei aufgefunden. jei

