Polizei gibt Sicherheitstipps

Ludwigshafen.Wie kann man sich vor Kriminalität im Alltag schützen? Dazu gibt Polizeihauptkommissar Rayk Schomburg (Bild) Ratschläge bei einer Infoveranstaltung des Polizeipräsidiums am Dienstag, 3. März, von 10 bis 11.30 Uhr in der Volkshochschule (Bürgerhof). Er erläutert häufig angewendete Maschen der Täter wie den Enkeltrick. Betrüger geben sich auch als Polizisten aus, sie sprechen gezielt ältere und alleinstehende Menschen an und nutzen häufig deren Hilfsbereitschaft skrupellos aus. Schomburg spricht über Gefahren, die an der Haustür drohen können, und zeigt auf, wie man die Betrugsmaschen erkennt und sich in einer solchen Situation verhält. Anmeldungen werden unter Tel. 0621/504-22 38 oder -2631 sowie unter www.vhs-lu.de entgegengenommen. ott (Bild: Rittelmann)

