Polizei legt zwei Sportwagen still

Ludwigshafen.Zwei „Protzer“ sind aus dem Verkehr gezogen worden: Die Ludwigshafener Polizei hat am Samstag in der Innenstadt zielgerichtet Fahrzeuge kontrolliert, deren Fahrer der „Poser“-Szene zugeordnet werden. Gegen 16.30 Uhr fiel den Beamten ein schwarzer Mercedes mit schwerwiegenden Mängeln auf, dessen Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt gewesen sein soll. Auch im Stadtteil Hemshof wurde ein Wagen sichergestellt. Durch Manipulationen am Schalldämpfer war der weiße Sportwagen zu laut beim Spielen mit dem Gas. Am Steuer saß ein 21-Jähriger, der sich mit dem Auto einer mobilen Schallpegelmessung stellen musste. miro

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018