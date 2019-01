Polizei: Mehr Präsenz unmöglich

Ludwigshafen.Eine durchgehende Präsenz von Polizei und Ordnungsamt am Berliner Platz und an der Rheinpromenade hält der Ortsbeirat Südliche Innenstadt für notwendig, um Straftaten zu verhindern. Die Polizei sieht indes keine Möglichkeit, die Streifentätigkeit zu erhöhen. „Die Präsenz der Beamten ist nirgendwo so hoch wie auf dem Berliner Platz“, zitierte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) aus einem Antwortschreiben. Dabei wies die Behörde daraufhin, dass die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, in dessen Zuständigkeit der Stadtteil Süd fällt, die personalstärkste in der gesamten Vorderpfalz sei.

Fragebögen werden ausgewertet

Der Kommunale Ordnungsdienst ist nach eigenen Angaben donnerstags bis sonntags jeweils dreimal pro Tag unterwegs. Einer der Streifengänge erfolge stets nach 21 Uhr. Hintergrund: Nach Mitternacht häufen sich die Straftaten. Zu den anderen Zeiten der Woche übernehmen die Parkaufseher die Kontrollfunktion, so die Verwaltung. „Denn der Vollzugsdienst kann nicht jederzeit präsent sein.“

Als richtigen Schritt bezeichnete der Ortsbeirat das Pilotprojekt bis März, wonach Polizei und Stadt jeweils eine Stunde am Tag eine gemeinsame Sprechstunde auf dem Platz abhalten. Um negative Bereiche für das subjektive Sicherheitsgefühl auszumachen, hatte der Rat für Kriminalitätsverhütung die Bürger zu einer Sicherheitsbegehung eingeladen. „In der Dunkelheit steigt das Gefühl der Unsicherheit“, sagt Seyda Togan, Kriminalhauptkommissarin und stellvertretende Geschäftsführerin des Krimirats. 34 Fragebögen, die Bürger ausgefüllt hatten, werden nun ausgewertet. Weitere Anmerkungen folgen durch Mitglieder des Ortsbeirates, die sich ebenfalls vor Ort genau umschauen.

„Wir müssen wohl so manches hinnehmen, Ludwigshafen ist kein Kurort“, meinte Raik Dreher (Grüne). „Der Berliner Platz bleibt ein schwieriges Thema, auch wenn die Lage oft negativer dargestellt wird, als sie objektiv ist“, sagte Heller. Das beste Mittel, um das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken, sei die sichtbare Präsenz der Ordnungskräfte. Nötig sei aber auch der Einsatz von Straßensozialarbeitern. ott

