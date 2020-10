Ludwigshafen.Die Polizei hat einen 42-Jährigen festgenommen, der in der Blücherstraße für Aufsehen gesorgt hat. Nachdem der alkoholisierte Mann sich zunächst beruhigt hatte, randalierte er eine halbe Stunde später erneut und schlug eine Fensterscheibe ein. Dabei verletzte er sich an der Hand. Der 42-Jährige wurde zunächst medizinisch behandelt und kam dann in Polizeigewahrsam.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.10.2020