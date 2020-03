Polizei nimmt vier Verdächtige fest

Ludwigshafen.Vier mutmaßliche Betrüger im Alter von 24 bis 49 Jahren haben Ermittler in Ludwigshafen festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, wurden die Verdächtigen nach umfangreichen Ermittlungen am vergangenen Donnerstag auf frischer Tat ertappt und gefasst. Ein Haftrichter erließ gegen drei der Männer Haftbefehle.

Nach den Erkenntnissen der Polizei sollen sich die vier Verdächtigen seit Anfang des Jahres mehrfach als Wasserwerker ausgegeben haben, um sich so das Vertrauen älterer Menschen zu erschleichen und in deren Wohnungen zu gelangen. Sie sollen die Opfer jeweils in Gespräche verwickelt haben, so dass sich ein weiterer Täter unbemerkt ins Haus schleichen und Wertgegenstände einsammeln konnte. Die Masche hatte sich zuletzt gehäuft. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020