Polizei rettet „Kletterkünstler“

Ludwigshafen.Nach einem gescheiterten Kletterversuch musste ein 27-jähriger Ludwigshafener von der Polizei gerettet werden. Wie die Beamten mitteilten, meldeten Zeugen den Mann am Dienstag, weil er am Fenstersims eines Mehrfamilienhauses in der Virchowstraße hing. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige beim Verlassen der Wohnung seinen Hausschlüssel vergessen hatte. Kurzerhand beschloss er, aufs Dach zu klettern, um über ein Fenster in die Wohnung zu gelangen. Als er das Fenster einschlug, verlor er den Halt und konnte sich gerade noch so am Sims festklammern. Mithilfe eines Schlüsseldienstes gelangte die Polizei in die Wohnung und rettete den „Kletterkünstler“. jei

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020