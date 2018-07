„Polizei ruft nicht mit 110 an“

Anzeige

Weshalb sich die kriminellen Banden gezielt Senioren aussuchen, erklärt sich Schomburg so: „Ältere Personen haben noch einen anderen Blick auf die Polizei und vertrauen darauf, was die Täter ihnen am anderen Ende der Leitung erzählen.“ Und das sind nicht selten die abenteuerlichsten Geschichten. Von einem bevorstehenden Einbruch bis hin zur Erfassung von Wertgegenständen – die Kreativität der Kriminellen kennt keine Grenzen.

Die Betrüger kommen meist aus dem baltischen oder osteuropäischen Raum. „Dass sind organisierte Banden. Die Anrufer sprechen akzentfrei Deutsch, um den Eindruck zu verstärken, dass die Opfer mit einem echten Polizisten telefonieren“, berichtet Schomburg. Auch technisch wissen sich die Täter zu helfen, um einen Polizeianruf zu simulieren: Sie arbeiten mit Systemen, die auf dem Telefon-Display die 110-Nummer erscheinen lassen. „Die Polizei ruft nicht mit der 110 an“, erklärt Schomburg schmunzelnd.

Persönliche Gespräche hilfreich

„Ich lasse das nicht mit mir machen. Wenn die bei mir anrufen, kontaktiere ich die Polizei – und die machen die Gauner dingfest“, empört sich eine Frau, die unbekannt bleiben möchte. „Mit Aktionen wie dieser wollen wir auf die falschen Kollegen aufmerksam machen. Es reicht nicht aus, nur medial darüber zu berichten. Wir wollen die Menschen direkt ansprechen“, sagt Schomburg.

Immer mehr Personen finden sich auf dem Weg zum Supermarkt oder nach dem Einkaufen am Stand der Polizei ein und nehmen die Hilfe in Anspruch. „Ja, bei mir wurde schon angerufen, aber ich habe einfach aufgelegt“, berichtet eine ältere Dame. Immer wieder beginnt das Gespräch zwischen der Polizei und den Passanten mit Berichten wie diesem. „Wir sind an den Fällen dran und es gab schon Festnahmen“, verrät der Hauptkommissar.

