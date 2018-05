Polizei schnappt fünf Einbrecher

Anzeige

Ludwigshafen.Weil sie in eine Diskothek in der Bahnhofstraße eingebrochen sind, hat die Polizei fünf Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren vorübergehend festgenommen. Wie die Beamten gestern mitteilten, beobachtete ein Zeuge am Dienstag gegen 12 Uhr, wie mehrere Personen über den Zaun des Geländes kletterten. Die alarmierten Polizisten trafen in Tatortnähe auf die fünf Jugendlichen, die der Personenbeschreibung äußerlich entsprachen. Die Tür der Diskothek war bereits aufgehebelt worden und Alkohol zum Abtransport bereitgelegt. Die mutmaßlichen Täter wurden mit aufs Präsidium genommen, wo sie den Einbruchsdiebstahl in der Vernehmung einräumten. jei