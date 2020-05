Polizei setzt Taser ein

Ludwigshafen.Die Polizei hat in Ludwigshafen einen Angreifer mit einem Schuss aus einer Stromstoßpistole, einem sogenannten Taser, außer Gefecht gesetzt. Wie die Beamten am Wochenende mitteilten, war der 35-jährige Mann am frühen Samstagmorgen mit einem Messer auf die Ordnungshüter losgegangen. Nachdem er mit dem Distanz-Elektroimpulsgerät, wie der Taser offiziell heißt, gestoppt worden war, wurde er festgenommen.

Vorausgegangen war dem Vorfall ein Anruf von Anwohnern. Diese meldeten gegen 6.30 Uhr, dass der 35-Jährige in seiner Wohnung im Stadtteil Nord randalieren würde. Gegenüber den alarmierten Polizisten verhielt sich der Mann „von Anfang an höchst aggressiv“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Er habe sie beleidigt und sich in „Kampfstellung“ vor ihnen aufgebaut. Dann kehrte der 35-Jährige in seine Wohnung zurück. Als er wieder auf den Flur im Treppenhaus trat, hatte er das Messer bei sich und griff die Beamten an. Bei dem Einsatz wurden keine Polizisten verletzt. jei

