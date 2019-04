Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei

Ludwigshafen.Mehrere Männer haben sich im Bereich der Rheinschanzenpromenade unter der Konrad-Adenauer-Brücke geprügelt. Wie die Polizei gestern mitteilte, meldete ein Zeuge den Vorfall am Mittwochabend per Notruf. Als die Beamten ankamen, trafen sie auf zwei 26- und 61-Jährige. Zwei weitere Männer flüchteten auf Fahrrädern. Nach kurzer Verfolgung wurden sie gestellt. Ein 24-Jähriger verhielt sich aggressiv und musste sich alkoholbedingt plötzlich so sehr übergeben, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein 25-jähriger Begleiter musste mit auf die Dienststelle. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es zwischen den Männern einen Streit um Zigaretten gegeben, der in Schläge ausartete. Eine unbekannte weitere Person soll dabei schwer verletzt worden sein. Der Mann war jedoch nicht mehr anzutreffen. Hinweise unter Telefon 0621/963-21 22. jei

