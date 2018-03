Polizei überwältigt Mann mit Messer

Anzeige

Ludwigshafen.Einen aggressiven, mit einem Messer bewaffneten Mann haben Polizisten gestern im Bereich des Pfalzbaus überwältigt. Wie die Beamten mitteilten, meldeten Passanten den Verdächtigen gegen 17.20 Uhr bei der Einsatzzentrale. Der Mann sei vom Berliner Platz aus kommend in Richtung Otto-Stabel-Straße unterwegs. Er trage ein Messer in der Hand und brülle wüste Beleidigungen. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem 30-Jährigen, der schließlich von einem Diensthundeführer vor dem Pfalzbau aufgespürt wurde. Der Bewaffnete versuchte, in das Parkhaus zu flüchten, konnte jedoch von mehreren Beamten überwältigt werden. Das Messer stellte die Polizei sicher. Die Ermittlungen dauern an. jei