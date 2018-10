Polizei verfolgt zwei Rollerdiebe

Ludwigshafen.Zwei Rollerdiebe hat die Polizei in Edigheim verfolgt – ohne Erfolg. Nach Behördenangaben fielen die beiden einer Streifenwagenbesatzung gestern gegen 3.10 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Oppauer Straße auf. Als sie kontrolliert werden sollten, flohen sie. Ein Fahrer wurde in Richtung Uhlandstraße verfolgt. Im Bereich der Dietlindstraße konnte der Rollerdieb jedoch nach dem Passieren von Pollern entwischen. Gleiches gelang dem anderen Dieb in Oggersheim, der über die K1 zunächst in Richtung Oppau geflüchtet war. Beide Roller sind als gestohlen gemeldet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 963-22 22 zu melden. ott

