Polizei verhaftet drei Verdächtigte

Die Bundespolizei hat den „Circus Gebrüder Barelli“ durchsucht und drei verdächtige Personen festgenommen. „Die beiden Ukrainer und ein Moldawier stehen unter Verdacht, sich unerlaubt in Deutschland aufzuhalten“, teilte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin auf Anfrage mit. Außerdem wurden diverse Unterlagen und Handys sichergestellt. Die Razzia im Zirkus in Ludwigshafen führte die Polizei am Mittwoch zeitgleich mit Durchsuchungen von Bordellen, Wohnungen und Geschäftsräumen im Raum Aachen und Düren durch (wir berichteten). Die Ermittlungen richten sich gegen eine Gruppierung der Organisierten Kriminalität, welcher vorgeworfen wird, Scheinfirmen zur Vermittlung von Artisten und Tänzern zu betreiben. Nach Angaben der Polizei wurden die Künstler unerlaubt nach Deutschland gebracht, mussten ihre Löhne abgeben und in desolaten Wohnwagen hausen. Frauen seien zudem an Bordelle verkauft worden. Der Circus Barelli war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. soge

