Polizei: Wochenende absolut ruhig

Ludwigshafen.Weiterhin keine Entspannung bei den Corona-Infektionen in Ludwigshafen: Die Stadt reicht nun bei der 7-Tage-Inzidenz, also der Summe der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, fast an die 400er-Marke heran. Am Sonntag lag der Wert bei 386,1. Das geht aus den Daten hervor, die das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium täglich veröffentlicht. Ludwigshafen ist in der Inzidenz-Tabelle Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz und hat seit dem Wochenende seine Allgemeinverfügung nochmals verschärft. An die neuen Regeln haben sich die Ludwigshafener zuletzt offenbar einigermaßen diszipliniert gehalten. Jedenfalls meldete die Polizei am Wochenende kein größeren Zwischenfälle.

Landau am geringsten betroffen

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben sich in Ludwigshafen bis zum Sonntag 3278 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Seit Freitag sind damit 103 bestätigte Fälle hinzugekommen. Aktuell infiziert sind in der Chemiestadt 1417 Menschen. 31 Patienten sind seit Beginn im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. In dieser Statistik ist am Wochenende kein weiterer Todesfall hinzugekommen.

Weiterhin stark mit Corona zu kämpfen haben auch Speyer und Frankenthal, wo die 7-Tage-Inzidenz bei 323 beziehungsweise 290 lag. In der Pfalz am geringsten betroffen ist derzeit Landau mit zuletzt 78 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. sal

