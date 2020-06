Polizeieinsatz wegen Notruf

Ludwigshafen.Ein Mann, der einen pistolenähnlichen Gegenstand mitgeführt haben soll, hat am Mittwochnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in der Innenstadt ausgelöst. Die Beamten wurden nach eigenen Angaben über einen Notruf gegen 16.40 Uhr wegen eines verdächtigen Mannes in der Ludwigstraße alarmiert, der etwa 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß ist und dunkle Haare hat. Mit starken Kräften überprüfte die Polizei den Innenstadtbereich. Eine Person, auf die die Beschreibung passt, konnte ebenso wenig gefunden werden wie eine Waffe. Neben diesem Notruf gab es keine weiteren Zeugenangaben über die Person. Hinweise auf eine Gefährdung für die Bevölkerung gab es nach Behördenangaben zu keinem Zeitpunkt. Gegen 17.45 Uhr beendete die Polizei den Einsatz. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020