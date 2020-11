Polizeiorchester sagt Konzert ab

Ludwigshafen.Wegen der Pandemie wurde das für den 25. November geplante Adventskonzert mit dem Landespolizeiorchester in der Friedenskirche abgesagt. Bei der traditionellen Benefizveranstaltung kamen 2019 Spenden in Höhe von 4400 Euro für soziale Zwecke zusammen.

Um trotz Corona Adventsstimmung aufkommen zu lassen, bieten die Veranstalter eine Weihnachts-CD des Landespolizeiorchesters mit dem Titel „Still, still,...chill!“ an. Der Reinerlös von fünf Euro geht an die Organisationen als Spende. Die CD ist über die Friedenskirche unter www.kulturkirche-ludwigshafen.de, die Sparkasse Vorderpfalz und die Polizeiinspektion 2 in der Friesenheimer Straße erhältlich.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020