Polizisten bedroht

Ludwigshafen.Ein 25-Jähriger ist in Ludwigshafen-Mundenheim auf Polizeibeamte losgegangen. Die Ordnungshüter waren zuvor zur Straßenbahnhaltestelle „Am Schwanen“ gerufen worden, weil sich dort eine hilflose Person befand. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort. Während des Einsatzes fing der 25-Jährige jedoch an, Polizisten und Sanitäter zu stören. Zu einem möglichen Grund für sein aggressives Verhalten machte die Polizei keine Angaben. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis – was ihn aber offenbar nicht interessierte.

Nacht in Zelle verbracht

Er ging mit geballten Fäusten drohend auf die Polizisten zu und ließ sich auch nicht von der Drohung abhalten, dass er in Gewahrsam genommen wird. Er drohte weiterhin mit Schlägen und blieb erst stehen, als die Beamten ein Elektroschock-Gerät auf ihn richteten. Er bewegte sich ein paar Schritte zurück, nahm einen Stein und warf ihn nach den Polizisten, verfehlte jedoch sein Ziel.

Der 25-Jährige flüchtete. Die Beamten konnten ihn jedoch einholen. Laut Polizei stand er deutlich unter Alkoholeinfluss und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu: wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung. fab

