Polizisten bedroht und beleidigt

Ludwigshafen.Ein 31-Jähriger hat bei einer Polizeikontrolle die Beamten beleidigt, mit dem Tode bedroht und ist daraufhin gefesselt worden. Nach Behördenangaben vom Dienstag war der Mann einer Streife am Montag gegen 18.35 Uhr aufgefallen, weil sein Erscheinungsbild zu einem Körperverletzungsdelikt Anfang Mai passte. Als er in der Damaschkestraße einen Bus verließ, wurde er kontrolliert. Dabei wurde er sehr aggressiv und unterschritt den Sicherheitsabstand zu den Beamten, so dass sie ihm Handfesseln anlegten. Auch ein 42-Jähriger wurde am Montagabend in einer Wohnung in der Wegelnburgstraße gefesselt, weil er sich einer Kontrolle widersetzt hatte. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.05.2020