Polizistin geschlagen

Ludwigshafen.In Folge eines Verkehrsunfalls ist in der Bismarckstraße eine aggressive 42-Jährige auf Polizisten losgegangen. Wie die Ordnungshüter mitteilten, schlug die Frau einer Beamtin auf den Arm und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei versuchte sie noch, die Beamten zu kratzen.

Vorausgegangen war am Donnerstag gegen 16.15 Uhr ein Unfall, in den der 35-jährige Begleiter der 42-Jährigen verwickelt war. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin hatte auf der Bismarckstraße angehalten und den Rückwärtsgang eingelegt, um Gegenverkehr durchzulassen. Dabei stieß sie gegen den Wagen des 35-Jährigen. Es entwickelte sich ein Streit zwischen den Unfallbeteiligten, in dessen Verlauf der Mann die Frau am Arm packte und leicht verletzte. Anschließend entfernten sich der 35-Jährige und die 42-Jährige zunächst, kehrten bei Eintreffen der Polizei jedoch zurück. Als der 35-Jährige mit dem Vorwurf der Unfallflucht konfrontiert wurde, rastete die Frau aus. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019