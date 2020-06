Polizistin geschlagen

Ludwigshafen.Erst soll er seine Lebensgefährtin bedroht haben, dann verhielt sich ein 36-Jähriger gegenüber Polizeibeamten äußerst aggressiv. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitagabend in der Schillerstraße in Oggersheim. Um 23.30 Uhr hatten Rettungssanitäter die Beamten um Unterstützung gebeten. Der Mann war stark alkoholisiert und wirkte desorientiert, weshalb er ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Als die Polizisten auf ihn einsprachen, schlug der 36-Jähriger einer Beamtin unvermittelt ins Gesicht.

Die 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen. Weitere Schläge konnten die Polizisten verhindern. Der Mann wurde schließlich doch ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden zwei Anzeigen erstattet – weil er seine Lebensgefährtin verletzt haben soll und wegen Widerstands gegen die Polizei. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich telefonisch unter 0621/963 22 22. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020