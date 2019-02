Porträts von 18 bedeutenden Vorreiterinnen

Ludwigshafen.Rosa Luxemburg? Natürlich! Aber Anita Augspurg? Ottilie Baader? Gertrud Bäumer? Das sind Namen, die vielen Rätsel aufgeben dürften. Dabei zählen auch sie zu den Wegbereiterinnen einer epochalen Errungenschaft – des Frauenwahlrechts. Ihnen und 14 weiteren Aktivistinnen ist eine Sonderausstellung gewidmet, die bis zum 30. März im Stadtmuseum zu sehen ist. „19.1.1919 – 100 Jahre Frauenwahlrecht. Künstlerinnen porträtieren Frauenwahlrechtskämpferinnen“, heißt die Schau des Museums Herxheim, wo sie auch zuerst gezeigt worden war. Beteiligt waren die Gleichstellungsbeauftragte und das Kulturreferat der Verbandsgemeinde Herxheim in Kooperation mit dem Stadtmuseum und der Ludwigshafener Gleichstellungsstelle.

„Die Ausstellung beleuchtet 18 bedeutende Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht, die zum Teil leider in Vergessenheit geraten sind“, erläuterte Stadtmuseumsleiterin Regina Heilmann bei der von rund 130 Gästen besuchten Eröffnung. Am 19. Januar 1919 konnten Frauen zum ersten Mal in Deutschland wählen – und auch selbst gewählt werden. Es waren die ersten demokratischen, allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlen in Deutschland, so Heilmann. „Doch kaum jemand erinnert sich in der Gegenwart noch an die Frauen, die dafür Wesentliches beigetragen haben durch ihr politisches Engagement und ihren Mut.“

„Mussten hart dafür kämpfen“

Zum 100. Jubiläum des Frauenwahlrechts hatten sich auf Initiative der Herxheimer Gleichstellungsbeauftragen Rosa Tritschler 18 Künstlerinnen zusammengefunden, um ausgehend von alten Fotografien Porträts der Frauenwahlrechtskämpferinnen des frühen 20. Jahrhunderts anzufertigen. Bildnisse von Frauen, wie der Politikerin Helene Weber, die später zu einer der vier „Mütter des Grundgesetzes“ werden sollte.

Aufgeführt ist auch die Schriftstellerin Hedwig Dohm, die in ihren Schriften als eine der ersten das Stimmrecht für Frauen eingefordert habe, wie die Ludwigshafener Gleichstellungsbeauftragte Susanne Diehl erläuterte. Oder die Sozialreformerin Marie Juchacz, unter deren Leitung 1919 die Arbeiterwohlfahrt gegründet wurde. Juchacz sei auch eine der 37 Frauen gewesen, die am 19. Januar 1919 in die Nationalversammlung gewählt worden waren – und die erste, die dort eine Rede hielt, so Diehl. Das Wahlrecht sei den Frauen „nicht gerade in den Schoß gefallen“, betonte sie. „Sie mussten dafür hart kämpfen.“

Brief von Rosa Luxemburg

Die in Mannheim lebende Bildhauerin und Dozentin Andrea Ostermeyer gab eine Einführung in die in verschiedenen Techniken angefertigten Werke. Neben den Malereien und Zeichnungen informieren Texte über Porträtierte und Künstlerinnen. Dazwischen schlagen von Heilmann gepflanzte Stiefmütterchen und Vergissmeinnicht eine Brücke zu einem ausgestellten Gefängnisbrief von Rosa Luxemburg.

Zudem präsentierte Gaby Burckhardt bei der Eröffnung ihre „Stixel“-Arbeiten zur Ausstellung: Die Textilkünstlerin hatte entdeckt, dass sich sogenannte QR-Codes auch mittels gestickten Kreuzstichen abbilden lassen. Mit einer Smartphone-App können diese „Stixel“ gelesen werden und zeigen dann Zitate der 18 Aktivistinnen an.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019