Postkarten-Ausstellung wird bis Dezember verlängert

Ludwigshafen.Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Ludwigshafen präsentiert eine Ausstellung im Stadtmuseum, die bis 23. Dezember verlängert wird. Historische Ansichten des Jubiläumsbrunnens (Bild) am Aufgang zur alten Rheinbrücke sind ebenso zu sehen wie Fotos vom zugefrorenen Rhein 1929, dem früheren Parkfest oder Postkarten zur Einweihung des Rathaus-Centers 1979. Das Stadtmuseum bietet dazu Führungen und Erzählcafés an. Am 3. September wird ein Bildband über die Stadt vorgestellt, in dem Ludwigshafener persönliche Anekdoten über ihren Lieblingsort erzählen. Wegen der Corona-Regelungen ist die Zahl der Besucher bei Veranstaltungen begrenzt, daher empfiehlt Museumsleiterin Regina Heilmann eine Anmeldung unter stadtmusuem@ludwigshafen.de. ott (Bild: Stadtarchiv Ludwigshafen)

