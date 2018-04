Prämien an Mitarbeiter

Anzeige

Ludwigshafen.Durch Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter hat die Anilin 2017 im Ludwigshafener Stammwerk Kosten von 35,7 Millionen Euro eingespart, im gesamten BASF-Konzern weltweit waren es sogar 58 Millionen Euro. Dafür zahlte das Unternehmen Prämien von insgesamt 3,1 Millionen Euro an die Beschäftigten in Ludwigshafen, weltweit gab das Unternehmen 4,3 Millionen Euro aus. In den Betrieben wurden im vergangenen Jahr mehr als 23 000 Vorschläge umgesetzt – ähnlich viele wie im Jahr zuvor.

Durch einen Verbesserungsvorschlag wurde beispielsweise bei einer neuen Feststoff-Einfüllanlage die Höhe so angepasst, dass die Mitarbeiter die Säcke zum Befüllen nicht mehr hochwuchten müssen. Zudem stieg die Effektivität der Arbeitsabläufe. Das Gewicht kann schneller abgelesen und Container sowie Säcke können besser befüllt und entleert werden. ott