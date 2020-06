Präsenzunterricht startet wieder

Ludwigshafen.An der städtischen Musikschule, die wegen des Coronavirus seit 12. März geschlossen war, startet in Teilbereichen wieder der Präsenzunterricht. Für Tasten-, Streich- und Zupfinstrumente sowie für Schlagzeug findet der Unterricht in der Zentrale der Musikschule und in einigen Zweigstellen statt. „Im Gebäude besteht eine Maskenpflicht. Zudem haben wir ein Wegekonzept erarbeitet, sodass sich die Schüler möglichst nicht begegnen“, sagt Musikschulleiterin Angela Bauer.

Der Gesangs- und der Blasinstrumentenunterricht werden weiterhin online angeboten. Alle Schüler wurden per E-Mail von der Schulleitung über die Teilöffnung informiert – sowie telefonisch von den Lehrkräften. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020