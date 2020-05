Praxisnahes Lehrangebot

Ludwigshafen.Die Studiengänge des Fachbereichs Management, Controlling, Healthcare der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) landen im aktuellen Hochschulranking in der Spitzengruppe. Wie zufrieden sind Studierende mit ihren Studienfächern? Dieser Frage gehen das Zentrum für Hochschulentwicklung sowie die Wochenzeitung „Die Zeit“ nach.

In den jetzt veröffentlichten Ergebnissen wird dem Fachbereich eine sehr gute Betreuung durch die Lehrenden und eine sehr gute Unterstützung beim Einstieg attestiert. Der Studiengang Gesundheitsökonomie im Praxisverbund hat es in der Befragung in sechs Kategorien in die Spitzengruppe geschafft, Verbesserungspotential sahen die Befragten bei den Möglichkeiten für ein Auslandssemester. Bei den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management, Controlling und Information und Internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management wurden die praxisorientierten Lehrangebote positiv hervorgehoben. tbö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020