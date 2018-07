Prinzen in der Friedenskirche

Anzeige

Ludwigshafen.„Küssen verboten“ heißt es in knapp einem Jahr in der Friedenskirche: Am 30. Mai 2019 ist die Kultband Die Prinzen in der Leuschnerstraße 56 zu Gast. „Da wir die Anzahl der Plätze aus Sicherheitsgründen um 100 reduziert haben, sollten sich Interessierte ihre Karten rechtzeitig sichern“, teilte Manfred Storck vom Veranstaltungsmanagement mit. Tickets sind ab sofort unter kulturkirche-ludwigshafen.de bestellbar. Die Auslieferung beginnt im September, dann sind die Karten auch an den Vorverkaufstellen erhältlich. Die Tickets kosten 49 Euro bei freier Platzwahl. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. jei (Bild: CAP)