Probealarm am 1. August

Ludwigshafen.Die Stadt beteiligt sich am Donnerstag, 1. August, an einem landesweiten Katwarn-Probealarm in Rheinland-Pfalz. Die Berufsfeuerwehr löst um 11 Uhr eine Testwarnung für alle Nutzer der kostenlosen Smartphone-App aus, die Ludwigshafen bei Katwarn als Ort benannt haben. Zudem versendet sie einen Probealarm-Hinweis über den Kanal Nina an diejenigen, die diese kostenlose Warn-App auf ihren Smartphones oder Tablets verwenden. Seit September 2015 verwendet Ludwigshafen Katwarn und seit Juli 2016 Nina als zusätzliche Übertragungskanäle und ergänzende Warnsysteme. Damit werden die Nutzer bei Großschadensereignissen oder Unglücksfällen neben den Informationen der Polizei und Feuerwehren – wie etwa Warnsirenen und Lautsprecherdurchsagen – ortsbezogen informiert.

Im Stadtgebiet haben bislang 52 000 Bürger den Katwarn-Dienst abonniert. Über Nina laufen auch bundesweite Gefahrenmeldungen, über diesen Kanal informiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). ott

