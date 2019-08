Probekletternam Bunker

Ludwigshafen.Der Alpenverein Ludwigshafen lädt anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Deutschen Alpenvereins (DAV) zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, 24. August, ab 11 Uhr beim Spitzbunker in der Passadenallee ein. Der 25 Meter hohe Bunker wurde an der Fassade mit Klettergriffen versehen und steht für alle Besucher zum „Schnupperklettern“ bereit. Gäste können 30 Routen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen ausprobieren. Im Keller des Bunkers gibt es eine Boulder-Anlage, die sich zum Klettern in Bodennähe ohne Gurt anbietet. Der Verein zählt in Ludwigshafen rund 2000 Mitglieder. Öffentlichkeitsreferent Florian Schneider lobt die Vereinsjugend mit 30 bis 40 Jugendlichen unter 18 Jahren, die regelmäßig aktiv seien. „Der Klettersport boomt“, erklärt Schneider.

Neben den Kletterveranstaltungen bietet der DAV auch Bergtouren und Mountainbikefahrten an. Die mehrtägige Wandertour durch Nepal sei bei den Teilnehmern besonders gut angekommen, so Schneider. Es gebe zwei dieser Wanderungen im Jahr. In der Regel beschränken sich die Veranstaltungen jedoch auf das Alpengebiet. Bei den Touren des DAV beteiligen zwischen 30 und 35 Kletterfreunde. Ausgebildete Fachübungsleiter führen die Touren. Bei einem Ausbildungswochenende vermitteln die Fachübungsleiter den sicheren Aufstieg. kph

