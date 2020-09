Proben nach langer Zwangspause aufgenommen

Ludwigshafen.„Zeige mehr Körperlichkeit, sei ein Tier“, ruft Bernhard Dropmann auf die Bühne. „Du bist mir noch zu viel Kopf, es fehlt mir der Bauch.“ Immerhin ist sie Tanzlehrerin und er Autor, da darf man Emotionen erwarten. „Es muss knistern zwischen den beiden“, so der Regisseur. An der Stelle ist das noch zu früh, meint Schauspielerin Cynthia Popa. „Wir verraten sonst zu viel.“ Auf die Nuancen kommt es an. Kleine, kunstvoll gesetzte Pausen an der einen Stelle, ausladende Gesten und eindeutige Mimik an der anderen.

Bei den Proben zur nächsten Premiere im Prinzregententheater am 30. September zeigt sich schnell: Die Inszenierung ist noch am Entstehen und wird hart erarbeitet. Aber man darf sich auf ein brennend aktuelles Stück freuen mit viel Humor und liebenswürdigen Figuren.

„Ich hasse dich – heirate mich“ heißt die Komödie von Florian Battermann und Jan Bodinus, die die gegenwärtige Corona-Pandemie zum Hintergrund hat. Der Lockdown hat Folgen für die junge Tanzlehrerin Kerstin (Cynthia Popa). Ihren Beruf kann sie nur per Online-Coaching ausüben – eine existenziell schwierige Situation, in der auch noch ihr Freund mit ihr Schluss macht. Sie ist fest davon überzeugt, dass eine Beziehung nur dann eine reelle Chance hat, wenn man sich von Anfang an nicht ausstehen kann.

Praktischerweise kann Kerstin ihre eigenwillige Theorie gleich an ihrem neuen Nachbarn Felix (Josh Juhn) erproben. Und so beginnt ein Pointen reicher Schlagabtausch zweier Menschen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Hinzu kommt die vorwitzige Nachbarin (Astrid Conrad-Mayer), deren Neugier nur noch an Tratsch übertroffen wird. Im Hintergrund wird ein Tanzschüler (Ralf Lüdke) „zugeschaltet“, der die Puppe tanzen lässt.

Die Besucher erwartet eine sehenswerte Hass-Liebe, beschwingte Tanzmusik, Stepdance-Einlagen inklusive, und viele Tipps, wie man mit einer Pandemie mit Humor begegnen kann. Dabei konnte die Hauptdarstellerin bis vor wenigen Tagen noch gar nicht tanzen und musste Unterricht nehmen bei einer Tanzlehrerin in Oggersheim. „Das Stück spiegelt unser eigenes Leben wieder, denn wir konnten sechs Monate nicht auftreten“, erzählt Cynthia Popa. „Jetzt sind wir alle ganz heiß darauf, wieder auftreten zu dürfen.“ Das gelingt freilich nur unter Auflagen: Viele Sitzplätze müssen frei bleiben, wodurch dem Theater dringend nötige Einnahmen fehlen.

Im Foyer und im Theatersaal gelten Abstandsregeln. Mund-Nasen-Schutz muss aber nur bis zum Erreichen des Sitzplatzes getragen werden. hbg

