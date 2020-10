Produktaustritt in Ludwigshafen

Ludwigshafen.Bei einem Produktionszwischenfall auf dem Gelände der Firma Kurita in Ludwigshafen ist am Samstagmorgen ein Gebäude stark beschädigt worden. Nach Angaben des Unternehmens habe es eine Störung in einem Mischbetrieb gegeben. Daraufhin habe sich in dem Mischbehälter unerwartet ein hoher Gasdruck gebildet. Über das Gebäudedach sei Produkt auf das Gelände ausgetreten und aufgefangen und gesichert worden. Anwohner seien zu keiner Zeit gefährdet oder betroffen gewesen. Vorsorglich habe man weitere Sicherungsmaßnahmen ergriffen und die Behörden informiert, teilte das Unternehmen mit. Kurita ist ein japanischer chemischer Konzern, der sich auf die Wasserbehandlung und Prozessbegleitung, zum Beispiel in der Papierindustrie, spezialisiert hat. miro

